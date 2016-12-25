«ماركا» تختار عموري ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في 2016

اختارت صحيفة ماركا الإسبانية لاعب فريق العين، عمر عبدالرحمن، ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في عام 2016، إذ احتل عموري المركز 98.

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار، أمس، إن «القائمة اشتملت على اللاعبين الذين تركوا بصماتهم في عالم كرة القدم خلال العام الجاري»، وتكشف الصحيفة يومياً عن هوية 10 لاعبين، على أن يتزامن الإعلان عن قائمة الـ10 لاعبين الأوائل مع نهاية الشهر.

وذكرت الصحيفة أن «عموري (25 عاماً) هو أكثر اللاعبين موهبة في كرة القدم الآسيوية، وأن عبقريته مع فريق العين والمنتخب الوطني أبهرت الشرق الأقصى، وأن مظهره يمثل علامة بارزة، إذ إن شكله مميز مع قصة شعره، وإنه حينما يمسك بالكرة فإنه يداعبها بأساليب مختلفة ومتنوعة».

وأشارت «ماركا» إلى أن «عموري استطاع أن يقود فريقه العين لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا، بمساهمته في تسجيل ثلاثة أهداف، وسبع تمريرات حاسمة، وأنه تألق في مباريات البطولة نفسها، وحصل على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، وحصل على لقب أفضل لاعب في القارة الآسيوية رغم صغر سنه، إذ يبلغ 25 سنة فقط».

وكانت الصحيفة نفسها قد تغزلت منتصف شهر ديسمبر الجاري في نجومية اللاعب، بعدما سجل هدفاً في شباك برشلونة الإسباني، خلال المباراة الودية التي ارتدى خلاها قميص الأهلي السعودية، إذ ذكرت الصحيفة وقتها أن «الموهوب عموري استطاع أن يسجل هدفاً جميلاً بطريقة (بانينكا) التي تمثل العقاب».