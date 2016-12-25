كوزمين: الأهلي قادر على تجاوز مشكلاته أمام العين

أكد مدرب الأهلي، الروماني أولاريو كوزمين، أن «الفرسان» قادر على التغلب على مشكلاته وتجاوزها، عندما يواجه العين غداً في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أن الأهلي ليس في أفضل حالاته، لكنه يثق بأن الأحمر سيظهر بصورة جيدة أمام «الزعيم». وقال في مؤتمر صحافي إنه في أحيان كثيرة يكون الأهلي لديه مشكلات كبيرة، لكن يستطيع التغلب عليها، وذلك تعليقاً على الغيابات التي يعانيها فريقه، وأبرزها البرازيلي إيفرتون ريبيرو، ومواطنه رودريغو ليما. وأضاف: «اللاعبون يعلمون أهمية المباراة، جميع مباريات الفريقين تعتبر نهائياً، وسنلعب على هذا الأساس، مباراة العين صعبة، نلعب في أول أدوار البطولة أمام فريق لعب نهائي دوري أبطال آسيا». وعلق على فكرة استقطاب حكام أجانب، وقال: «أعتقد أن على الحكام ألا يسهموا في التأثير في النتيجة، وجعل الفريقين يلعبان كرة قدم، والمختصون بكرة القدم الإماراتية هم من يقررون استقدام حكام أجانب، إذ هناك حكام إماراتيون جيدون، وينهون المباريات بطريقة رائعة، والحكم المواطن جيد». وتابع: «ليست لدي مشكلات مع التحكيم، وهناك علاقة جيدة تربطني بالحكام، حتى في المباراة الأخيرة أمام بني ياس تناقشنا بصورة مهذبة».