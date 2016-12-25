البخيت: وليد أحمد حرم دبا أول فوز في الدوري

قال مهاجم دبا الفجيرة، الأردني ياسين البخيت، الذي سجل هدف السبق للنواخذة في الدقيقة «18» من مباراة فريقه أمام الشارقة، ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي، إن لاعب «الملك» وليد أحمد، حرمه تحقيق أول فوز لفريقه في البطولة، بتمكنه من إدراك التعادل «52»، بجانب حرمانه أيضاً تسجيل الهدف الثاني، إثر المخالفة التي ارتكبها معه في الدقيقة «92»، التي حصل بسببها وليد أحمد على البطاقة الحمراء.

وقال البخيت في تصريحات صحافية عقب المباراة «لم يكن أمام لاعب الشارقة وليد أحمد، سوى ارتكاب تلك المخالفة ضدي، وتلقي البطاقة الحمراء ومغادرة الملعب، لأنني كنت في وضع يسمح لي بتسجيل هدف في مرمى الشارقة، ولو كنت مكانه لقمت بالتصرف نفسه».

وشدد البخيت على أنهم كلاعبين سيعملون خلال الدور الثاني للدوري على تصحيح مسار الفريق، وتغيير الصورة إلى الأفضل، من أجل الخروج بالفريق من دائرة الخطر، كونه يحتل حالياً المركز قبل الأخير في ترتيب الفرق.

وختم بأنه «رهن إشارة مدرب المنتخب الأردني الجديد الدكتور عبدالله مسفر، للانضمام لمنتخب النشامى حال قام باستدعائه إلى صفوفه».