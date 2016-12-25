حمدان بن محمد يشهد كأس الحصن للقدرة في أبوظبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، سباق كأس الحصن للقدرة، الذي أقيم أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 95 فارساً وفارسة.

المزروعي: توقعت أداء «بريوم» أكد بطل سباق كأس الحصن للقدرة الفارس سيف المزروعي، أنه توقع أداء الخيل «بريوم»، مشيراً إلى أن السباق كان جيداً، وأنه نفذ تعليمات المدرب، وأوضح في تصريحات صحافية، أنه لم يشارك مع الخيل «بريوم» منذ عامين، وكان الهدف تجربته في هذا السباق، وكان أمراً جيداً أن يحصد لقب السباق.

وأكد سموه أن الفرسان والخيول تأثروا بارتفاع درجة الحرارة، ولكن رغم ذلك الأداء كان جيداً، وأوضح في تصريحات لقناتي دبي ريسينغ وياس، أن سبب زيادة السرعة ثم تخفيفها في بعض مراحل السباق، هو تجربة بعض الخيول، وحول استعدادات اسطبلات إف 3 لمهرجان محمد بن راشد للقدرة في شهر يناير المقبل، أكد سموه أن الإسطبلات تسعى للمنافسة بقوة على اللقب.

وتوّج الفارس سيف أحمد المزروعي بطلاً للسباق، بعد احتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «بريوم» لإسطبلات إم أر إم، مسجلاً زمناً قدره 4:34:19 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «سلام» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4:34:20 ساعات، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس راشد محمد البلوشي على صهوة الجواد «داهور» لإسطبلات إعمار مسجلاً زمناً قدره 4:36:32 ساعات.

وتصدر الفارس محمد جمعة المهيري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «فورست» لإسطبلات دباوي مسجلاً زمناً قدره 1:27:21 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «سلام» لإسطبلات إف 3 مسجلاً زمناً قدره 1:27:33 ساعة، وتبعه في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «بريوم» لإسطبلات إم أر إم مسجلاً زمناً قدره 1:27:49 ساعة، وفي المركز الرابع الفارس سلطان أحمد البلوشي على صهوة الجواد «اتش اتش ميرنا» لإسطبلات الأجيال 2، وجاء في المركز الخامس الفارس أحمد السبوسي على صهوة الجواد «تيدكيلت» لإسطبلات ند الشبا مسجلاً زمناً قدره 1:28:08 ساعة.

وحافظ الفارس محمد جمعة المهيري على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً باحتلاله المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 2:44:29 ساعة، كما استمر الفارس عبدالله غانم المري في الوصافة مسجلاً زمناً قدره 2:44:32 ساعة، بينما تقدم الفارس الأوروغوياني جوناثان ريفيرا من المركز السابع إلى الثالث على صهوة الجواد «اسم ام ميدنايت» المملوك لسعيد اليابهوني مسجلاً زمناً قدره 2:44:39 ساعة. في المقابل، تغيرت الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بصعود الفارس عبدالله غانم المري من الوصافة إلى المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 3:45:54 ساعات، بينما تراجع متصدر المرحلتين الأولى والثانية الفارس محمد المهيري إلى المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 3:46:26 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس حمد عبيد الكعبي متقدماً من المركز الـ 11 مسجلاً زمناً قدره 3:46:50 ساعات. وشهدت المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً صعود الفارس سيف المزروعي من المركز الرابع إلى الصدارة مسجلاً زمناً قدره 4:34:19 ساعات، بينما تراجع متصدر المرحلة الثالثة الفارس عبدالله غانم المري إلى الوصافة مسجلاً زمناً قدره 4:34:20 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس راشد البلوشي مسجلاً زمناً قدره 4:36:32 ساعات.