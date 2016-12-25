كوون

رفض الدولي الكوري الجنوبي كوون شانغ هوون (22 عاماً) عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، بعدما تلقى ناديه سوون بلوينغز عرضاً رسمياً وفقاً لصحيفة «فرانس فوتبول»، مشيرة إلى أنه يفاضل بين عروض أخرى من روسيا وفرنسا والنمسا.

سرور

ذكر نادي الشارقة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، أن الأشعة التي خضع لها لاعب الفريق ماجد سرور اثبتت إصابته بكسر في اصبع القدم، وأنه سيتم تحديد مدة غيابه بعد عرض التقرير الخاص به على الجهاز الطبي، وانضم كل من ماجد سرور والفنزويلي ريفاس إلى قائمة المصابين.