الوحدة والشباب يكتفيان بنقطة مخيبة

ابتعد فريق الوحدة عن المنافسة، بعد تعادله مع الشباب بهدف واحد لكل منهما، في المباراة التي جرت، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، في الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي.

جاء الهدفان في الشوط الأول، فتقدم الوحدة أولاً عن طريق محمد العكبري في الدقيقة 25، وتعادل محمد إبراهيم للشباب في الدقيقة 27، وبهذه النتيجة المخيبة للفريقين، ارتفع رصيد الوحدة إلى 21 نقطة في المركز الخامس، وابتعد عن المنافسة بشكل كبير على البطولة، بعد اتساع الفارق مع الجزيرة المتصدر إلى ثماني نقاط، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 20 نقطة في المركز السادس.

ولم ترقَ المباراة إلى المستوى المتوقع، خصوصاً من الوحدة، رغم هجومه المستمر، كما لم يقدم الشباب الأداء المقنع، ولجأ للدفاع معظم الفترات، في محاولة لخطف نقطة ونجح في تحقيق هدفه، رغم أنها مخيبة له أيضا.

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، باستثناء الدقائق الخمس الأولى، التي شهدت هجومياً من الوحدة، وانحصر اللعب معظم الفترات وسط الملعب، ولم يتهدد مرمى الفريقين، باستثناء فرصة للوحدة أهدرها سهيل المنصوري (3)، وكرة في القائم للشباب، سددها محمد إبراهيم (9)، وتسديدة عالية من حيدروف، حاول فيها استغلال تقدم الحارس لكنها علت العارضة.

وأسفرت محاولات الوحدة الهجومية عن هدف التقدم، عندما أرسل خليل إبراهيم عرضية متقنة، حولها محمد العكبري داخل الشباك 25.

لم يهنأ الوحدة كثيراً بالهدف، فلم يمر أكثر من دقيقتين، حتى تمكن الشباب من إحراز هدف التعادل، عن طريق محمد إبراهيم من هجمة سريعة منظمة، وصلت فيها الكرة إلى محمد جمعة، الذي أرسل عرضية لمحمد إبراهيم الخالي تماماً من الرقابة، والذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

بعد الهدفين، هدأ اللعب تماماً، وانحصر في وسط الملعب، وإن ظلت الأفضلية للوحدة، لكن دون خطورة على المرمى، لقلة الكثافة الهجومية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل منهما. وفي الشوط الثاني، هاجم الوحدة بشدة، خصوصاً بعد نزول إسماعيل مطر، الذي بعث النشاط في خط وسط الفريق، وتهيأت فرصة ذهبية لتيغالي، بعد أن تلقى تمريرة عرضية متقنة من محمد عبدالباسط، لكنه سددها بتراخٍ كبير خارج القائم الأيسر (73).

البطاقة الصفراء

الوحدة: سهيل المنصوري، وسلطان الغافري.

الشباب: محمد جمعة، ودي فينيستي، وحسن إبراهيم.

أفضل لاعب

قدم سلطان الغافري مباراة كبيرة، وكان أكثر لاعبي الوحدة جهداً ونشاطاً.

25

الدقيقة التي شهدت هدف الوحدة، عن طريق العكبري.

التبديلات

الوحدة: إسماعيل مطر ومحمد عبدالباسط وطارق الخديم، بدلاً من خليل إبراهيم وسهيل المنصوري ومحمد العكبري.

الشباب: راشد حسن وناصر مسعود، بدلاً من محمد إبراهيم ومحمد جمعة.