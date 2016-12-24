وليد أحمد يحرم «النواخذة» نقاط الملك

أجهض لاعب الشارقة وليد أحمد، مفاجأة دبا يوم أمس على ملعب الشارقة ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي، حيث حرم النواخذة تحقيق الفوز، بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وكان دبا قد فاجأ الشارقة بمستوى قوي، وتقدم في النتيجة لكنه عجز عن الخروج فائزاً، ليضيف نقطة إلى رصيده الذي بات عند ست نقاط، في المقابل ارتفع رصيد الشارقة إلى 14 نقطة.

وأخفق الشارقة الذي غاب عنه خمسة لاعبين مؤثرين في استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز في المباراة التي حضرها 1251 مشجعاً. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الشارقة وليد أحمد.

وبدا دبا الأفضل في المباراة خصوصاً في الشوط الأول الذي انتهى لمصلحته بهدف نظيف، بعدما استغل مهاجم الفريق المحترف الأردني ياسين البخيت خروج حارس مرمى الشارقة راشد أحمد من مرماه ليسجل هدف السبق (18).

وباستثناء بعض الحالات المتواضعة فإن الشوط الأول لم يشهد أي تهديد لمرمى دبا من قبل مهاجمي الشارقة.

وشهدت تشكيلة الشارقة تغييراً بعودة الحارس راشد أحمد لحراسة المرمى منذ البداية، فيما جلس محمد يوسف في دكة البدلاء، كما دفع مدرب الشارقة بالمدافع البرازيلي ديغاو الذي خاض المباراة وهو يرتدي قناعاً في الوجه بسبب الإصابة.

واستعاد الشارقة توازنه في الشوط الثاني الذي تمكن في بدايته من تعديل النتيجة بوساطة اللاعب البديل وليد أحمد (52) من ركلة جزاء احتسبت لزميله عمر جمعة.

وأهدر كل من ادريان ويوسف سعيد فرصة هدف محقق للشارقة (80) ليكتفي الفريقان بالتعادل الإيجابي.