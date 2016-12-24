مدرب كلباء: كل لاعبي العين «عموري»

قال مدرب فريق كلباء، الصربي غوران، إن الفريق أدى مباراة قوية أمام خصم كبير مرشح بقوة للقب دوري الخليج العربي هذا الموسم، العين. وتابع في تصريحات صحافية عقب الخسارة 2-1 أمام الزعيم في الجولة 13 من الدوري أول من أمس:

«العين فريق كبير، وجميع لاعبيه يمكن وصفهم بأنهم قريبون من مستوى عموري، فكل لاعبي العين على قدر عال من المهارة والإمكانات الفنية الكبيرة». وأوضح: «صمدنا أمام فريق العين حتى الدقيقة 90 من المباراة، وهو شيء كبير». وتابع: «لقد لعبنا أمام فريق متمكن فنياً بجميع لاعبيه، وليس عموري فقط، وأعتقد أنهم جميعاً قادرون على اللعب في أي من الدوريات الأوروبية».

وأضاف: «على الرغم من ذلك تمكنّا من أن نكون الطرف الأفضل في كثير من دقائق المباراة، ولو أن المحترف المالي مايغا استفاد من الفرصة السهلة التي لاحت له في أخر دقائق المباراة لخرجنا فائزين».

زلاتكو: التركيز على مباراة الأهلي

قال مدرب فريق العين، الكرواتي زلاتكو داليتش، إن كل «التركيز حالياً في العين على مباراة الأهلي المقبلة ضمن مباريات دور الـ16 في الكأس». وتابع في تصريحات صحافية: «الفريق طوى صفحة كلباء، وسعيد بالنقاط الثمينة التي تحققت على حساب فريق صعب».