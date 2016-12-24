مدرب بني ياس: مستعد لتقبّل أي قرار من النادي

أكد مدرب فريق بني ياس، البرتغالي جوزيه غوميز، أنه مستعد لتقبل أي قرار تتخذه إدارة النادي بشأن مستقبله مع الفريق، على خلفية النتائج السيئة، واحتلاله المركز الأخير في جدول دوري الخليج العربي.

كوزمين: الأهلي لا يقبل إلا بالمركز الأول قال مدرب الأهلي، الروماني كوزمين، إن طموح فريقه دائماً هو المركز الأول، ولا يقبل أن يكون الثاني أو الثالث، وهو الهدف الذي يسعى إليه، وأن التراجع الذي حدث للفريق في الفترة الماضية عائد لكثرة الإصابات التي غاب بسببها ليما وقبله وريبيرو، مؤكداً أن الفريق يضم عددا من اللاعبين الجيدين ما قاده للفوز على بني رغم صعوبة المباراة مع فريق جريح. وقال «لدينا مشكلات كثيرة نعمل على حلها في المرحلة المقبلة، وهدفنا الآن التأهل لدور الثمانية في بطولة الكأس، ثم التركيز على الدوري، وبعد الكأس سنحدد ما نحتاج إليه في الفترة المقبلة، بعد أن اتضحت الصورة جيداً». يوسف جابر: مبارياتنا المقبلة «نهائي كأس» قال قائد فريق بني ياس يوسف جابر إن فريقه أدى مباراة جيدة، لكن التوفيق لم يحالفه، وأنه كان يستطيع التعادل على أقل تقدير، وأضاف: «أعتقد أن وضع بني ياس سيتغير مع بداية الدور الثاني، وسنلعب مبارياتنا المقبلة وكأنها نهائي كأس، والمستوى الذي قدمه الفريق أمام الأهلي يبشر بالخير، وكلنا عزم على إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي».

وسقط مجدداً بني ياس في الهزيمة، وهذه المرة على أرضه، من ضيفه الأهلي بهدفين لصفر في الجولة 13 من الدوري، ليستمر بني ياس بنقاطه الأربع من فوز وتعادل يتيمين هذا الموسم.

ورداً على الوضع الصعب الذي يمر به بني ياس هذا الموسم، بعد انتهاء الذهاب بنقاط أربع والفريق في قاع الدوري، قال غوميز: «بقائي أو رحيلي بيد إدارة النادي، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، فأحوالها متغيرة بين لحظة وأخرى، ومازلت أراهن على أن الفريق قادر على تخطي هذه الكبوة التي يمر بها، وأمامنا مباراة أمام الوصل في الكأس بعد ثلاثة أيام، سنحاول فيها أن نتابع المستوى نفسه الذي قدمناه أمام الأهلي، رغم الخسارة التي أراها غير مستحقة».

وعما إذا كان ينوي إجراء تغييرات في اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال «الانتقالات لم تبدأ بعد، ومازلنا في مرحلة تقييم الأمور، وسننظر لمصلحة الفريق بغض النظر عن أي أمور أخرى».

في المقابل، علّق مدير فريق الأهلي، عبدالمجيد حسين، على المناوشات التي حدثت بين لاعبي فريقه وبني ياس بعد انتهاء المباراة، قائلاً في تصريحات صحافية: «كانت بسبب الحماس الزائد داخل الملعب، وكل لاعبي الفريقين أصدقاء، وتم احتواء المشكلة».

وحدثت احتكاكات متبادلة بين بعض لاعبي الفريقين فور إعلان الحكم نهاية المباراة، وبدأت بين مهاجم بني ياس صالح المنهالي ومدافع الأهلي الكوري كيونغ وون، ثم امتدت للاعب وسط الأهلي خميس إسماعيل، ولاعب وسط بني ياس يوسف حزام، وتدخل أحد أفراد الجهاز الطبي لبني ياس، لكن سرعان ما تدخل إداريو وبقية اللاعبين لتهدئة الأوضاع قبل الدخول إلى غرفة الملابس.

وعن المباراة، قال عبدالمجيد: «المباراة كانت مثيرة من الفريقين، وغلب فيها الحماس على الأداء الفني، وخرجنا بثلاث نقاط مهمة في توقيت مهم جداً للفريق، وهذا الفوز سيمنحنا الهدوء في هذه الفترة قبل بدء منافسات الكأس والمباريات المقبلة».

من جانبه، أكد مدير فريق بني ياس، عبدالله الحارثي، أن فريقه أدى مباراة كبيرة أمام الأهلي ولا يستحق فيها الخسارة، وأن الفريق تأثر نفسياً بسبب الهزائم المتتالية، وظهر ذلك في الشوط الثاني.

وقال: «أعتقد أن بني ياس سيعود إلى مستواه ونتائجه الجيدة، وموعدنا مع بداية الدور الثاني للدوري، ونحن واثقون بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماماً، خصوصاً وأن هناك تغييرات عدة ستحدث بالفريق من أجل تصحيح مساره».