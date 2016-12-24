العين يعرض دوغلاس ومبلغاً مالياً مقابل ديوب

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن العرض الذي قدمه فريق العين للحصول على خدمات مهاجم فريق الظفرة، السنغالي ماكيتي ديوب يتضمن انتقال مهاجم الفريق البرازيلي الحالي، دانفريس دوغلاس إلى «فرسان الغربية» بالإضافة إلى حصول الأخير على مبلغ مالي.

وكان ديوب قد صرح لوسائل الإعلام عقب مباراة فريقه أمام الجزيرة، أول من أمس، بأنه تلقى اتصالات من فريقي العين والأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة، وقال «حان الوقت للانتقال، لدي عرضان محليان، وتلقيت اتصالات من العين والأهلي ولا أعرف ماذا قد يحدث غداً».

ويسعى نادي العين إلى الحصول على خدمات المهاجم ماكيتي ديوب لتدعيم خط الهجوم في الفريق الذي ظل يعاني منذ رحيل الهداف الغاني أسامواه جيان قبل انطلاقة الموسم الماضي.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، صالح المزروعي، تلقيهم عروضاً رسمية من قبل أندية محلية للحصول على خدمات المهاجم السنغالي بعد تألقه مع الفريق في الموسم الجاري.

وقال المزروعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «عقد المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب لايزال مستمراً مع الفريق ويتبقى فيه موسم ونصف الموسم، وإن النادي لا يمانع في بيع بطاقة اللاعب حال وجود السعر المناسب».