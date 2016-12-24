ديغاو

خاض لاعب الشارقة المحترف البرازيلي ديغاو الذي عاد لصفوف فريقه بعد غياب طويل بداعي الإصابة، مباراة فريقه أمس، أمام دبا في الجولة 13 لدوري الخليج العربي، مرتدياً قناعاً في وجهه خوفاً من تجدد الإصابة في أعقاب العملية الجراحية التي اجراها اخيراً، بعدما تعرض لكسر في عظمة الوجه في الفترة الماضية.

كايو

قال البرازيلي كايو كانيدو لـ «الإمارات اليوم» إنه سيكون جاهزاً لمباراة الوصل وبني ياس المقبلة في دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه بنسبة كبيرة سيبدأ اللقاء من مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته المشاركة مع «الإمبراطور» في آخر مباراتين.