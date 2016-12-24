كأس الجوجيتسو يُغري 12 فريقاً

تنطلق في الـ11 صباح اليوم بصالة آيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رئيس الدولة، بمشاركة 12 فريقاً في منافسات الرجال والناشئين، وستة فرق في منافسات السيدات والناشئات. وتقام البطولة هذا الموسم للمرة الأولى للاعبين واللاعبات المواطنين والمواطنات فقط، الذين يشاركون ممثلين لأنديتهم، ويبلغ إجمالي جوائزها 800 ألف درهم، منها 200 ألف للنادي صاحب المركز الأول في المجموع العام للنقاط والميداليات، فيما يحصل الوصيف على 100 ألف درهم، والثالث على 65 ألف درهم.

