89 سفينة تبحر في دبي اليوم

ينطلق عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم، سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017.

وتشهد شواطئ «دانة الدنيا» اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية، تجمع 89 سفينة سترفع أشرعتها البيضاء علي صفحة المياه الزرقاء عند رفع العلم الأخضر إيذاناً بالانطلاقة، وتبحر بأمان من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ جميرا قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب لمسافة تزيد على 16 ميلاً بحرياً.

ويحمل السباق الكبير، الذي سيحظي بمشاركة قياسية وكبيرة من نخبة الملاك والنواخذة، اللذين ظلوا يتنافسون بقوة على المراكز الأولى في التظاهرة البحرية المهمة التي انطلقت للمرة الأولى عام 1993 وسط اهتمام كبير من المتسابقين والمتابعين للرياضات البحرية، وسيكون اللقب اليوم هدفاً لكل المشاركين ليلتصق اسمه بهذه المناسبة الكبيرة.