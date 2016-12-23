تعادل الفجيرة مع الشعب.. وعجمان يواصل صدارة "الأولى"

احتفظ فريق عجمان بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على نظيره رأس الخيمة 2-1 أمس، ضمن الجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، وسجل هدفي عجمان البرازيليان أديلسون بيريرا في الدقيقة 24 ومواطنه تاسيو سانتوس 43، وأحرز هدف رأس الخيمة البرازيلي الكسندر ابريسيدو 47.

وفي بقية المواجهات، تغلب العربي على الذيد 2-1، وسجل للفائز السنغالي عمر وعد 19، ومانع سبيل 22، وللذيد محترف العربي عبدالله ديون 13، وتعادل الفجيرة مع الشعب 1-1، حيث سجل للأول الأرميني ماركوس بنتيلي 73، وللثاني طلال عبدالله 26.

وتختتم الجولة في الساعة 4:50 من مساء اليوم بلقاء مصفوت مع الخليج على استاد راشد بن سعيد في نادي عجمان.