خليل والحمادي يعمّقان جراح «السماوي»

عاد الأهلي إلى نغمة الانتصارات، وتغلّب على بني ياس بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب الأخير في الجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

أحرز هدفي الأهلي أحمد خليل وإسماعيل الحمادي «26«و»79»، وارتفع رصيد الأهلي إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد بني ياس عند أربع نقاط، بعد أن نال الخسارة رقم 11، وازداد موقفه تأزماً في ذيل جدول الترتيب.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد سيطرة ميدانية من فريق بني ياس على مجريات اللعب، لكن من دون تهديد حقيقي لمرمى ماجد ناصر، باستثناء فرصة واحدة تهيأت أمام سهيل النوبي من خطأ لماجد ناصر، الذي حاول إبعاد الكرة من منطقة الجزاء لكنه أهداها إلى النوبي الذي «تلعثم» في الكرة وتباطأ في التسديد، ولحق به ماجد وأبعد الكرة «23»، وسبقه يوسف حزام بتسديدة قوية اصطدمت بدفاع الأهلي «17».

وخسر الأهلي تبديلاً مبكراً بخروج عيسى سانتو للإصابة، ونزل بدلاً منه محمد جابر، ولجأ الأهلي إلى الهجمات المرتدة، ومن إحداها حصل على ضربة حرة من خارج المنطقة، وتصدى لها أحمد خليل وأسكنها الشباك ببراعة مسجلاً الهدف الأول «26». في الشوط الثاني هبط أداء بني ياس وانحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يصل الفريق كثيراً لمرمى ماجد ناصر، في حين مال الأهلي للهجوم نسبياً عن الشوط الأول، وأهدر جيان فرصة انفراد صريح بالمرمى من تمريرة متقنة لأحمد خليل، وسدد الكرة ضعيفة في يد عادل أبوبكر«69»، وعزز إسماعيل الحمادي تقدم الأهلي بالهدف الثاني «79» عندما استغل خطأ باستوس في إرجاع الكرة برأسه للخلف، وانفرد وراوغ الحارس وسدد في الشباك.