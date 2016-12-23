«اختراق الضاحية» ينطلق اليوم في الخوانيج

يشهد ممشى حديقة الخوانيج بدبي، في الثالثة من عصر اليوم، بطولة الدولة الرابعة لاختراق الضاحية «الملتقي الرابع»، التي يشارك فيها 212 متسابقاً يمثلون 16 نادياً، بينهم 25 متسابقاً في فئة الرجال، و39 متسابقاً في فئة الشباب، و73 متسابقاً في فئة الناشئين، و58 متسابقاً في فئة الأشبال، والأندية المشاركة هي: الأهلي والوصل والعين والنصر ودبا الحصن والفجيرة وحتا والحمرية وفلج المعلا والإمارات والعربي والخليج والرمس والجزيرة الحمراء والبطائح ومليحة، ويعد نادي الحمرية الأكثر مشاركة في هذه البطولة (24 متسابقاً) ثم الأهلي (22 متسابقاً) ثم الفجيرة (20 متسابقاً)، ويغيب عن المشاركة خمسة أندية هي الشارقة ومسافي والذيد ومصفوت والظفرة.