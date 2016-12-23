ليما «إمبراطور» الهدّافين

استعاد الوصل انتصاراته بتحقيقه فوزاً كبيراً على حتا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على ملعب الوصل في زعبيل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، ليرتفع رصيد «الإمبراطور» إلى 29 نقطة، متساوياً في الصدارة مع الجزيرة بالرصيد نفسه، لكن تتبقى لـ«فخر أبوظبي» مباراة مؤجلة أمام العين، بينما توقف رصيد حتا عند النقطة 15.

وكان أبرز ما في اللقاء التألق الكبير من جانب البرازيلي، فابيو ليما، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» قاد بها الأصفر لتحقيق الفوز التاسع في الدوري هذا الموسم، بينما صعد ليما إلى صدارة الهدافين برصيد 16 هدفاً، متفوقاً على مهاجم الجزيرة علي مبخوت الذي لديه 15 هدفاً.

وواصل الفهود النتائج الإيجابية في ختام مبارياته في الدور الأول أمام فرق الوسط، إذ حقق العلامة الكاملة أمام الفرق التي لا تنافس على لقب الدوري، بينما تعثر أمام الجزيرة والعين بالخسارة، وتعادل مع الأهلي والشباب، وكان أبرز انتصاراته على النصر والوحدة.

قدم الوصل مباراة قوية حسمها من الشوط الأول، بفضل تسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 27 و29، ليحسم اللقاء وتصبح المباراة سهلة، خصوصاً بعد إضافة الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، ورغم الفوز السهل الذي حققه الفهود، إلا أن أول 25 دقيقة كانت متكافئة بين الفريقين، من خلال البداية القوية من فابيو ليما، الذي سدّد في بداية اللقاء كرة قوية غيرت اتجاهها في دفاع حتا وتصدى لها الحارس بصعوبة، ورد «الإعصار» بانفراد عن طريق بدر عبدالرحمن، تصدى له الحارس راشد علي. في المقابل أهدر الروماني، أدريان روبوتان، أخطر فرص الضيوف في الدقيقة 20، عندما تلقى كرة عرضية من البرازيلي باستوس، ورغم أن المرمى كان خالياً من الحارس، إلا أن اللاعب الروماني سدّد الكرة خارج المرمى، لتكون نقطة التحول، قبل أن ينجح فابيو ليما في تسجيل الهدف الأول من كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، اكتفى حارس حتا، عبيد ريحان، بمشاهدة الكرة وهي تسكن الشباك، وارتكب بعدها ريحان خطأ مشتركاً مع بدر عبدالرحمن استغله البرازيلي رونالدو مينديز، الذي أضاف الهدف الثاني في المرمى الخالي، لتصبح المباراة في اتجاه مرمى «الإعصار»، إذ أهدر لاعبو الوصل أكثر من فرصة خطرة، قبل أن يضيف ليما الهدف الثالث من كرة عرضية لعبها رونالدو، وحوّلها البرازيلي برأسه في المرمى. وفي الشوط الثاني واصل ليما التغريد خارج السرب، وسجل «هاتريك» عندما قام بمجهود فردي رائع، بتخطي الدفاع والتسديد في المرمى مسجلاً الهدف الرابع (74)، بينما استمر بعدها إهدار الفرص من لاعبي الأصفر، وأحرز البرازيلي، صامويل روزا، هدف تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة لمصلحة حتا، لتنتهي المباراة بفوز الوصل 4-1.

البطاقات الصفراء

حتا: محمود حسن، أدريان روبوتان.

أفضل لاعب

فابيو ليما

واصل ليما تألقه وسجل «هاتريك» ليصبح هدّاف الدوري برصيد 16 هدفاً.

التبديلات

الوصل: حسن محمد وخالد طارق وأحمد الشامسي بدلاً من رونالدو مينديز وعبدالله صالح ووحيد إسماعيل.

حتا: خميس العيماني ومحمد مال الله ومحمد جمال بدلاً من بدر عبدالرحمن ورافائيل باستوس ولاحج النوفلي.