«عقدة الأرض» تؤرق الوحدة أمام الشباب

يأمل فريق الوحدة في وضع حد لعقدة ملعبه التي تلاحقه أمام فريق الشباب كلما استقبله في مباريات الدوري، حيث لم يفرح بالفوز عليه في استاد آل نهيان بأبوظبي منذ أربع سنوات. وتأتي مباراة اليوم ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي الساعة 8:00 مساء، في ظروف متشابهة تقريباً للفريقين، فمن ناحيته، يريد العنابي تأكيد صحوته الأخيرة حين فاز على دبا الفجيرة خارج أرضه الجولة الماضية والوصول إلى النقطة العشرين، في حين يسعى الشباب لوقف نزف النقاط وسلسلة النتائج الهزيلة في الجولات الأربع الماضية بالتعادل مع حتا والوصل، والخسارة من الجزيرة والظفرة، وفي رصيده 19 نقطة فقط في ترتيب الدوري.

ويعود آخر فوز للوحدة في أرضه أمام الشباب إلى ما قبل 1546 يوماً، في المقابل تمكّن الوحدة من الفوز على «الجوارح» خلال الفترة نفسها مرتين على ملعب الشباب. وفي آخر مواجهة بين الفريقين، فاز الوحدة في نهائي كأس الخليج العربي، أما الشباب كان قد فاز ذهاباً وإياباً الموسم الماضي في الدوري بالنتيجة ذاتها هدف دون رد.

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من جهته، اعتبر مدرب الوحدة، المكسيكي خافيير أغيري، أن فريق الشباب من الأندية التي تندرج مبارياتها تحت مسمى المواجهات الصعبة، وقال في مؤتمر صحافي إن «مباراتنا أمام الشباب في الموسم الماضي كانت صعبة، أتوقع أن تكون المباراة المقبلة مغلقة، ويغلب عليها طابع الحذر». وأضاف: «يجب أن نخوض اللقاء بتركيز طويل لنتمكن من الوصول إلى مرمى المنافس وتحقيق الفوز، من أجل إنهاء الدور الأول بشكل جيد». وتابع: «أعرف مدرب الشباب الحالي فريد روتن، كان يعمل سابقاً في الدوري الهولندي، والتقيت به أثناء وجوده في الدوري الإسباني، أعلم جيداً طريقة لعبه».

ووصف أغيري فريق الشباب بأنه منظم، موضحاً في الوقت نفسه أنهم يؤدون الأدوار الدفاعية على أكمل وجه، كما يمتلكون مهاجمين أصحاب مستويات جيدة، على رأسهم لوفانور.

وعن إمكانية الدفع بإسماعيل مطر كأساسي في اللقاء، رد بقوله: «أقوم باختيار اللاعب الأكثر جاهزية من بين جميع اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق».