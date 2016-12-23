الجزيرة يحافظ على الصدارة برباعية في الظفرة

عزّز فريق الجزيرة صدارته لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوز ثمين على حساب الظفرة برباعية نظيفة في المباراة، التي جمعت الفريقين، أمس، على استاد حمدان بن زايد بالمنطقة الغربية الجولة 13 من المسابقة، ليضع الجزيرة النقطة 29 في رصيده، فيما تجمّد رصيد «فارس الغربية» عند 19 نقطة.

وافتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 17 برأسية المدافع فارس جمعة، فيما أضاف المحترف البرازيلي إيلتون الميدا الهدف الثاني في الدقيقة 29، قبل أن يسجل اللاعب الشاب أحمد العطاس الهدف الثالث في الدقيقة 49، واختتم المغربي مبارك بوصفة التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة 68.

• 49 الدقيقة التي شهدت القضاء على آمال الظفرة في العودة إلى المباراة، بعدما سجل الجزيرة الهدف الثالث بواسطة العطاس.

وجاءت البداية ساخنة من قبل الفريقين، إذ أظهر الجزيرة نواياه الهجومية منذ اللحظات الأولى، من خلال الهجمة التي قادها محترف الجزيرة البرازيلي إيلتون الميدا، فيما جاء الرد سريعاً من قبل السنغالي ماكيتي ديوب، لكن الحارس علي خصيف استطاع التعامل مع الكرة بصورة صحيحة.

وترجم الضيوف سيطرتهم على مجريات المباراة بافتتاح التسجيل في الدقيقة 17 بواسطة المدافع الهداف فارس جمعة، بكرة رأسية من الضربة الثابتة المتقنة التي نفذها مبارك بوصوفة من الجهة اليمنى، وأسهم الهدف في الاستحواذ أكثر على اللقاء، وأهدر المهاجم البرازيلي إيلتون الميدا فرصة تسجيل الهدف الثاني للجزيرة، بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء في الدقيقة 24.

ومع مرور الوقت أظهر الظفرة تحسناً في مستواه الفني، وفي الوقت الذي كان قريباً من تعديل النتيجة، كسر لاعب الجزيرة البرازيلي إيلتون مصيدة التسلل ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 29، بعدما تلقى تمريرة من محمد جمال وسدد كرة قوية اصطدمت بالمدافع عصام العدوة قبل أن تستقر في الشباك.

وواصل الجزيرة سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، واستطاع أن يسجل الهدف الثالث بواسطة المهاجم الشاب أحمد العطاس في الدقيقة 49، بعد ترويض جيد للكرة داخل منطقة الجزاء، واحتفظ الضيوف بالأفضلية، ما ساعدهم على تسجيل الهدف الرابع من ضربة ثابتة عند الدقيقة 68 بواسطة المحترف المغربي مبارك بوصوفة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للجزيرة برباعية نظيفة.

البطاقات الصفراء

الظفرة: عبدالله النقبي وعادل هرماش وحمد الحمادي.

الجزيرة: علي خصيف ومبارك بوصوفة.

أفضل لاعب

استحق محترف الجزيرة، البرازيلي الميدا، أن يكون أفضل لاعب، إذ سجل الهدف الثاني وصنع الثالث.

أجمل هدف

سجل أحمد العطاس الهدف الثالث للجزيرة، بعد ترويض مميز للكرة في منطقة الجزاء.

التبديلات

الظفرة: دخول إبراهيم سعيد وحمد الأحبابي وعبدالله عبدالقادر، بدلاً من حمد الحمادي وعبدالله عبدالهادي وخالد بطي.

الجزيرة: دخول يعقوب الحوسني وأحمد ربيع وحميد أحمد، بدلاً من سالم عبدالله وإيلتون الميدا ومحمد فوزي.