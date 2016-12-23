«الأبيض» يحافظ على ترتيبه الـ 64 عالمياً

حافظ المنتخب على مركزه الحالي الـ64 عالمياً في تصنيف المنتخبات العالمية للشهر الجاري، الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، محتلاً الترتيب السابع على مستوى آسيا، وذلك إثر فوزه الأخير على المنتخب العراقي بهدفين نظيفين في الجولة بتصفيات كأس العالم 2018.

وقفز المنتخب السعودي، الذي يلعب إلى جانب الأبيض في ذات المجموعة، إلى المركز 54 عالمياً، متقدماً مركزين.

ويحتل المنتخب حالياً المركز الرابع في ختام الجولة الخامسة، برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة عن المنتخب السعودي الذي يتصدر بـ10 نقاط بفارق الأهداف عن الياباني، في حين يحل المنتخب الأسترالي ثالثاً بفارق الأهداف عن الأبيض، والعراق خامساً، وتايلاند أخيراً.