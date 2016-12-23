تغريدة

وصف رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، على حسابه في «تويتر»، إطلاق إدارة الوصل مبادرة «ميثاق شرف جمهور الذهب» بالخطوة الموفقة لتنظيم وتثقيف الجمهور، وقد تكون خطوة لميثاق شرف عام لمشجعي الأندية.

سونغ

كشف مدرب الشارقة، اليوناني دونيس، أن النادي سيقوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة باستقطاب لاعب آخر، لم يكشف عن اسمه، بديلاً للمحترف الكوري الجنوبي سونغ مين، الذي يتواصل غيابه عن الفريق بسبب الإصابة.

غيتيريز

طلب المهاجم الكولومبي، تيو غيتيريز، من ناديه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، تحديد موقفه من البقاء مع الفريق، بعد انتهاء إعارته لنادي روزاريو الأرجنتيني، خصوصاً أن لديه عرضاً إماراتياً، بحسب صحيفة «بلاس».

مارينهو

عرض أحد أندية دوري الخليج العربي 4.8 ملايين يورو على نادي فيتوريا البرازيلي، للتعاقد مع البرازيلي مارينهو، وفقاً لصحيفة «فوت نت»، لكن دخول أحد الأندية الصينية طرفاً أسهم في تعطيل المفاوضات.

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