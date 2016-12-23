«أبيض الدرّاجات» بطل «طواف الخليج» للمرة السادسة على التوالي

توّج منتخب الإمارات للدرّاجات بلقب «طواف مجلس التعاون الخليجي التاسع»، الذي اختتم أمس، في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وجاء فوز«الأبيض» بلقب البطولة بعد فوز نجومه بقيادة يوسف محمد ميرزا بالترتيب الفردي والفرقي عن جدارة. وحقق بدر محمد ميرزا قميص التميز الأصفر لبطل الطواف بالزمن، بعد تصدره بجدارة الترتيب الفردي العام، وحصل ناصر سيف المعمري على القميص الأخضر لبطل الطواف بالنقاط، وجاءت النتيجة النهائية للطواف إماراتية خالصة، بفوز بدر محمد ميرزا بالمركز الأول في الترتيب الفردي العام، وجابر حسين المنصوري بالمركز الثاني، وأحمد يوسف المنصوري بالمركز الثالث، وحقق المنتخب المركز الأول على المستوى الفرقي، ونال الميداليات الذهبية وكأس الطواف والجائزة المخصصة للبطل، وجاء المنتخب البحريني في المركز الثاني، والمنتخب السعودي في المركز الثالث.