الخوري نائباً أول لرئيس الاتحاد الخليجي للشطرنج

عقد مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للشطرنج اجتماعه الأول بمدينة العين، برئاسة رئيس الاتحاد البحريني حسن بوخماس، وحضور أعضاء مجلس الإدارة: عبدالعزيز الخوري من الإمارات، وليلى بنت أحمد النجار رئيسة اللجنة العُمانية للشطرنج، وعثمان القصبي رئيس اللجنة السعودية للألعاب الذهنية، ومحمد المضيحكي الأمين العام للاتحاد القطري للشطرنج، وعادل العميري الأمين العام للاتحاد الكويتي للألعاب الذهنية، وقرر مجلس الإدارة بالإجماع توزيع الحقائب الإدارية بانتخاب الإماراتي عبدالعزيز الخوري نائباً أول لرئيس الاتحاد الخليجي، والعُمانية ليلى النجار نائباً ثانياً للرئيس، والكويتي عادل العميري أميناً عاماً، وقرر الموافقة على طلب الإمارات استضافة بطولات الخليج لعام 2017، وتشمل كأس الخليج لفرق الرجال وفرق السيدات، وأيضاً تنظيم بطولات الخليج الأولى الفردية للفئات العمرية، وبطولة الخليج الفردية للرجال والسيدات، كما وافق المجلس على قيام سلطنة عُمان باستضافة هذه البطولات عام 2019.