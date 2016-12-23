الأسطورة ماكجينلي يقود نجوم «أبوظبي إنفيتشينال للغولف»

يقود أسطورة الغولف اللاعب، بول ماكجينلي، الفائز مع فريق أوروبا بثلاث بطولات لكأس رايدر، كوكبة من النجوم المشاركين في بطولة أبوظبي إنفيتشينال 2017، المقامة في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، يومي 28 و29 يناير المقبل، وتقام البطولة بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع شركة «بروفيشنال سبورتس جروب،» وسيتولى النجم الأيرلندي ماكجينلي، قيادة فريق لاعبي الغولف المحترفين، الذي ينافس فريقاً من المشاهير على لقب البطولة هذا العام، إذ رسخت «أبوظبي إنفيتشينال» موقعها كبطولة دولية ذات مستوى عالمي، حيث يجتمع كل من المحترفين، وأبرز اللاعبين الهواة من دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب المشاهير من الرياضيين وروّاد ورجال الأعمال للعب بطولة للغولف، لجمع التبرعات للأعمال الخيرية.