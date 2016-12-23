بدء تلقي طلبات المشاركة في منافسات «تل مرعب»

بدأ نادي الغربية الرياضي في استقبال وتسجيل طلبات المشاركة، عبر موقعه الإلكتروني، في مختلف منافسات وتحديات مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب 2017، الذي ينطلق 29 الجاري ويستمر حتى السادس من يناير المقبل، وأكد مدير نادي الغربية، حمدان المزروعي، أن «التوجه نحو التسجيل الإلكتروني قد أصبح أكثر فاعلية في السنوات الماضية»، وقال: «نبحث عن كل ما هو جديد في سبيل توفير وقت المتسابقين، وتيسير السُبل أمامهم، من خلال المنافسة، ونسبة الزحف والتخييم وصلت إلى أكثر من 50% في منطقة تل مرعب، والمنطقة المحيطة به، ونسبة التخييم تزيد يوماً بعد يوم، من خلال التوافد الكبير والمشاركة التي نحظى بها من خلال الموسم الحالي».