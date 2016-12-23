المحمود بطلاً للشوط المشترك في مهرجان الظفرة للصقور

تختتم اليوم منافسات النسخة الرابعة لمسابقات مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، بالتزامن مع فعاليات مهرجان الظفرة العاشر، بإقامة شوطي تلواج فرخ جير شاهين، وجير تبع.

وأسفرت نتائج الشوط المشترك تلواح (جير وقرموشة) بفئة الجرناس عن فوز هزاع محمد المحمود بلقب الشوط بصقره «معاني»، الذي تمكن من قطع مسافة 400 متر بزمن 17:436 ثانية، وفاز بلقب شوط التلواح (قرموشة فرخ) عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي، بصقره «جي 2»، الذي نجح في تخطي مسافة السباق 400 متر بزمن 19:462 ثانية، وفاز بشوط التلواح (جير فرخ) جمعة سيف راشد المقعودي، بصقره (AD4)، الذي قطع مسافة 400 متر بزمن 19:739 ثانية، وحصد بطل كل شوط على سيارة «نيسان باترول»، فيما حصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية 25 ألف درهم، والمركز الثالث على 15 ألف درهم، فيما نال صاحب المركز الرابع على 10 آلاف درهم، فيما حصد صاحب المركز الخامس 5000 درهم.