السدراني أفضل «ناشئ شطرنجي» في 2016

نال لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عمار السدراني، لقب أفضل لاعب ناشئ في عام 2016، برصيد 34 نقطة، متفوقاً على لاعب نادي أبوظبي للشطرنج عمران الحوسني، بفارق 10 نقاط، وذلك حسب ترتيب اللجنة الفنية في مجلس إدارة اتحاد الشطرنج. ومن أبرز الإنجازات التي حققها اللاعب عمار السدراني، في عام 2016 وساعدته في تحقيق اللقب: الفوز بالمركز الثاني في كأس رئيس الدولة، والمركز الأول ببطولة الإمارات الفردية تحت 12 سنة، والمراكز المتقدمة التي حققها في كل من بطولة العالم للناشئين في جورجيا، وبطولة العرب للناشئين في تونس، وبطولة امم آسيا في أبوظبي، وبطولة العرب تحت 12 سنة في المغرب، وجميعها أقيمت في عام 2016.