أبرز 10 لاعبين مرشحين للمغادرة في «الميركاتو الشتوي»

اقترب موسم الانتقالات الشتوية من فتح أبوابه وسط توقعات بإجراء تغييرات عدة في الكثير من الفرق، خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب، بعدما فشل البعض منهم في إثبات وجوده خلال الفترة الماضية.

وترصد «الإمارات اليوم» أبرز 10 لاعبين أجانب مرشحين لمغادرة دوري الخليج العربي في الأيام المقبلة، بعضهم باتوا، شبه رسمي، خارج حسابات أنديتهم، مثل لاعبَي الأهلي، البرازيلي رودريغو ليما، والكوري الجنوبي كيونغ، في حين أن آخرين مرشحون بقوة بالنظر إلى المستوى المتواضع وغير المقنع الذي قدموه الفترة الماضية.

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