الصقور يخطط لمفاجأة النصر واستغلال غياب 7 لاعبين

يبحث فريق الإمارات، اليوم، عن مفاجأة لم تحدث من قبل عندما يحل ضيفاً على النصر في استاد آل مكتوم بدبي ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي الساعة 8:00 مساء، خصوصاً أن الصقور يخطط لاستغلال غياب سبعة لاعبين مهمين عن العميد في مباراة تعني الكثير أيضاً للنصر، عقب فوزه الثمين الجولة الماضية على الجزيرة خارج أرضه.

وكان النصر قد نجح في إلحاق أول خسارة بالمتصدر، فريق الجزيرة، الجولة الماضية بهدفين دون مقابل في مباراة عاد فيها العميد إلى مستواه المعروف تنظيمياً، خصوصاً أنه لايزال يعاني الغيابات، بينما نجح الإمارات في تحقيق أكبر فوز في تاريخه عندما اكتسح السماوي بسداسية نظيفة ليحقق أول فوز في الدوري.

لمشاهدة نجمان بالأرقام وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط. الغيابات النصر: كيمبو وبرادا وفواز عوانة وخليفة مبارك وعلي حسين وأحمد إبراهيم وأحمد شامبيه. الإمارات: علي الرشيد.

ولم يسبق للإمارات أن حقق الفوز من قبل على النصر في ملعب الأخير منذ أن انطلق دوري المحترفين عام 2008، إذ تقابل الفريقان في 10 مباريات، منها خمس على ملعب النصر فاز فيها العميد جميعاً، كما لم يسبق للإمارات أن فاز على النصر إلا في مباراة واحدة فقط وكانت موسم 2009-2010، عندما فاز بنتيجة 4-1 في ملعبه برأس الخيمة، كما تعادل الفريقان في مباراة واحدة فقط، بينما ذهبت ثماني مباريات لصالح العميد.

وأكد مدرب النصر، الروماني دان بيتريسكو، قوة وصعوبة كل المواجهات التي يخوضها الفريق في الفترة الأخيرة في ظل استمرار مسلسل الإصابات والغيابات، بالإضافة إلى تذبذب النتائج، مشدداً على أن المواجهة أمام فريق الإمارات ستكون أكثر قوة وصعوبة من المباراة السابقة التي حقق فيها العميد الفوز على الجزيرة بهدفين دون رد. وأعرب المدرب عن حزنه لاستمرار الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق، والتي تؤثر بشكل مباشر في النتائج والعروض، حيث أكد غياب الثنائي، الفرنسي كيمبو، وخليفة مبارك، بسبب الإيقاف واستمرار غياب اللاعب المغربي عبدالعزيز برادا، أحمد شامبيه، أحمد ابراهيم، وعلي حسين للإصابة، وانضم إليهم فواز عوانه.

وأكد جاهزية اللاعبين لخوض المباراة وطالبهم بالتركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز، حتى يرتقي الفريق في جدول الترتيب ويستعيد ثقة جماهيره.

من جانب آخر، يدخل فريق الإمارات مباراة النصر بصفوف شبه مكتملة، مع غياب واحد فقط للاعب علي الرشيد.