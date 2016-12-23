الغفلي: طالبت قضاة الملاعب بأن يكونوا أصدقاء للاعبين

قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة الحكام، الدكتور خليفة الغفلي، إن هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة في دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أنه يطالب قضاة الملاعب دائماً بالتعامل الراقي مع اللاعبين خلال المباريات، ومعاملتهم كأصدقاء، مشيراً إلى أن هناك دوريات خليجية استعانت بحكام أجانب، لكن رغم ذلك فإن الأخطاء التحكيمية لديهم لم تقل، لافتاً إلى أن لجنته تولت المسؤولية أخيراً، وهي بحاجة إلى وقت من أجل تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير التحكيم.

وأضاف في حديث لقناة الشارقة الرياضية: «الأخطاء التحكيمية في المباريات تؤلمنا كثيراً، وتكون مصدر إزعاج لنا، وهناك أخطاء تحكيمية مؤثرة، ولدينا في لجنة الحكام 300 حكم، من بينهم تسعة حكام دوليين، ومثلهم من الحكام المساعدين». وتعرض قضاة الملاعب لانتقادات عنيفة في الفترة الماضية، بسبب ما وصفته بعض الأندية بالأخطاء التحكيمية المؤثرة في مباريات الدوري.

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن البطاقات الحمراء في النصف الأول من الموسم الحالي انخفضت عما كانت عليه في الموسم الماضي، لافتاً إلى أن الحكام الموجودين حالياً في الدوري هم الذين كانوا أيضاً يديرون مباريات الموسم الماضي، وكذلك الموسم قبل الماضي.