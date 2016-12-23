«رجل الثواني الأخيرة» ينقذ العين من فخ كلباء

أهدى إبراهيما دياكيه، أمس، فوزاً غالياً للعين، على حساب مضيفه اتحاد كلباء، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 91، بعدما كاد كلباء يحدث المفاجأة، إثر تعادل الفريقين 1-1، قبل أن يظهر رجل الثواني الأخيرة كعادته في نهاية المباراة ويقلب الطاولة على النمور، ويرفع رصيد العين إلى النقطة 26، ليبقى رصيد اتحاد كلباء عند النقطة (9).

وشهدت المباراة بداية قوية من فريق العين، حيث اعتمد التسديد من خارج الجزاء، وكان حارس كلباء إبراهيم عيسى بالمرصاد في الدقيقة (2) لأول كرة خطرة سددها سعيد الكثيري. في المقابل، لم يستثمر اتحاد كلباء في الدقيقة (3) أول ضربة ركنية لم تشكل أي خطر على العين، بعدها بدقيقتين تصدى دفاع كلباء لكرة كانت بحوزة سعيد الكثيري على خط الجزاء، أبعدها يعقوب حسن قبل أن يسددها إلى المرمى، قبل أن يسدد «عموري» كرة قوية في الدقيقة 10، ذهبت إلى أعلى العارضة. بعدها غيّر الزعيم من أسلوبه، معتمداً على اللعب من جانبي الملعب، بالاستفادة من سرعة لاعبه بندر الأحبابي من اليمين، والبرازيلي كايو من الجهة الأخرى، لنقل الكرات العرضية أمام المرمى، وكاد أن ينجح في إحداها من خلال كرة رأسية لعبها محمد عبدالرحمن في الدقيقة (13)، ذهبت أعلى العارضة. سدد البرازيلي سياو من وضع منفرد (30) كرة ذهبت إلى أعلى العارضة بغرابة، وأبعد حارس كلباء إبراهيم عيسى كرة رائعة، سددها «عموري» من فوق الجدار البشري (35) كانت في طريقها للمرمى، بعدها بدقيقتين أضاع سعيد الكثيري فرصة ثمينة جداً للتسجيل، بعد مناولة «عموري» لعبها للخارج، وسدد «عموري» (41) كرة قوية أبعدها الحارس، قبل أن يسجل سعيد الكثيري هدف العين الأول (42) بتسديدة رأسية قوية، مستفيداً من كرة لعبها بندر الأحبابي. وظلت سيطرة العين قائمة في الشوط الثاني، مع خطورة متزايدة لكلباء، الذي نجح في الدقيقة 81 في تسجيل هدف التعادل عن طريق المتألق البرازيلي جوسيل سياو، من هجمة صنعها المالي موديبيو مايغا، ولم يحسن دفاع العين تشتيتها، وكاد كلباء يسجل هدفاً ثانياً لولا أن تسديدة مايغا (86) ذهبت أعلى العارضة. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير إلى مفاجأة أخرى من كلباء، ظهر رجل الثواني الأخيرة، إبراهيما دياكيه، وسجل هدف الفوز (91) من ضربة حرة مباشرة، لعبها له عموري.

البطاقت الصفراء

كلباء: خالد علي ويعقوب حسن.

العين: سعيد الكثيري.

أفضل لاعب

قدم عموري مباراة كبيرة، حيث أسهم في صناعة هدف الفوز الذي سجله دياكيه.

التبديلات

كلباء: خروج حمد الحوسني وغانم بشير وسياو ودخول شاهين سرور وحمدان ناصر وسليمان المغني.

العين: خروج سعيد الكثيري وكايو وعامر عبدالرحمن ودخول دوغلاس واسبريلا ودياكيه.