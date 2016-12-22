بالفيديو.. انبهار أحد لاعبي فريق "واشنطن كابتالز" بمهارات "فاطمة"

تناولت وسائل الإعلام انبهار أحد لاعبي فريق "واشنطن كابتالز" السابقين بمهارات لاعبة فريق سيدات أبوظبي لهوكي الجليد ومنتخب الامارات فاطمة آل علي عند تواجده في أبوظبي، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، حكومة أبوظبي، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضاف مكتب الاتصال الحكومي أن فاطمة ستحظى بفرصة مشاهدة فريقها المفضل "واشنطن كابتالز" بعد قيام الاتحاد للطيران بالشراكة مع النادي بترتيب الزيارة.

يذكر أن فاطمة آل علي تمثل أحد قصص دعم المرأة في أبوظبي لممارسة هواياتها وصولاً إلى النجاح والتميز.