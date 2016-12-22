تألق فرنسي في بطولة العالم للدراجات المائية بالشارقة

تألق الفرنسي جيرمي بوريت في الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الدراجات المائية (جائزة الشارقة الكبرى 2016)، حيث نال المركز الأول يوم أمس، متقدماً على كيفن رياتيرير من أستراليا في المركز الثاني، ثم ناشو أرميلاز من إسبانيا في المركز الثالث.

وتوج الفائزين الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة. وأقيمت البطولة ضمن فعاليات أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، والتي أقيمت على بحيرة خالد. وشهدت البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 19 وحتى 21 الجاري حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وضمن فئة السيدات، حصدت الفرنسية إيما أورتندال من السويد المركز الأول.

أما في منافسات العروض الحرة، فحصل روك فلورجانسيس من سلوفينيا على المركز الأول، وفي المنافسات المشتركة حل يوسف عبدالرزاق من الكويت في المركز الأول.