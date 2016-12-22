راونيتش: حققت أفضل مواسمي بفضل «تنس مبادلة»

يستعد نجم التنس الكندي، ميلوش راونيتش، لظهوره الثاني في بطولة مبادلة العالمية للتنس والتي تقام بين 29 و31 الجاري، في مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وعقب ظهوره الأول العام الماضي، قدم راونيتش أفضل مواسمه على الإطلاق، محققاً المركز الثالث على ترتيب التصنيف العالمي للتنس، حيث يعود إلى أبوظبي بهدف المنافسة بقوة على اللقب، حيث ينتظر الفائز من المباراة الافتتاحية بين رافائيل نادال وتوماس بيرديتش.

وقال راونيتش: «يعد الموسم الماضي مشاركتي الأولى في بطولة مبادلة، ويمكنني القول إن هذه المشاركة كان لها الفضل في تقديمي أفضل مواسمي الاحترافية في اللعبة».