الحساني في صدارة «طواف الخليج»

واصل منتخب الإمارات للدراجات تفوقه في منافسات طواف الخليج، حيث تصدر المرحلة الرابعة، التي أقيمت يوم أمس على كورنيش مدينة الخبر بالمملكة السعودية، لمسافة 110 كلم، في 11 دورة، حيث تمكن سبعة من نجوم الأبيض من إنهاء السباق والدخول لخط النهاية معاً، وبفارق أكثر من دقيقتين عن بقية المتسابقين.

وعقب الدورة الأولى، نجح بدر ميرزا وأحمد المنصوري وعلي الحساني وناصر المعمري وجابر المنصوري في الهروب من بقية المنافسين، وتصدروا السباق بفارق كبير، وفي الدورة الرابعة انضم إليهم قائد المنتخب يوسف ميرزا والنجم ماجد البلوشي، وظل السبعة وحدهم في المقدمة حتى الدورة الحادية عشرة والأخيرة، التي تعامل فيها المنتخب بتكتيك خاص، حسب البرنامج والخطة الموضوعين، حيث زاد علي الحساني سرعته، وأنهى السباق في المركز الأول في ساعتين و22 دقيقة و51 ثانية.

واحتفظ كذلك بدر محمد ميرزا بالقميص الأصفر للمتصدر بالزمن، واحتفظ النجم المتألق أحمد يوسف المنصوري بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط.