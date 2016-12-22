800 ألف درهم جوائز بطولة كأس الجوجيتسو

أعلن المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، عضو مجلس الإدارة، فهد علي، أن مجموع جوائز بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو هو 800 ألف درهم، وطالب الأندية بمنح هذه البطولة كل الاهتمام لتحقيق أهدافها. وطالب، من جانبه، عضو مجلس الإدارة، يوسف البطران، الأندية بالعمل على استقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات، في مختلف المراحل والفئات السنية لبطولة الكأس، وكل المشاركات الأخرى، على المستويات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو مع الأندية، مساء أول من أمس، وكان الهدف منه تجديد الحوافز أمام الأندية، للقيام بدورها الجوهري في تحقيق النهضة الشاملة برياضة الجوجيتسو، وتعزيز التواصل لتكامل الأدوار في الوصول بتلك الرياضة إلى كل بيت بالدولة، وتطوير المسابقات المحلية، والاهتمام بصناعة الابطال.