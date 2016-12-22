تأسيس الاتحاد الخليجي للشطرنج

استضافت مدينة العين الاجتماع التأسيسي للاتحاد الخليجي للشطرنج، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية، حيث تم إشهار الاتحاد الخليجي للشطرنج، برئاسة النائب في البرلمان البحريني حسن بوخماس رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية، ليكون أول رئيس للاتحاد الخليجي.

وأقيم الاجتماع برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وبمبادرة من الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة أن مثل هذه التجمعات الإقليمية تهدف إلى توطيد أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق والتكامل بين اتحادات الشطرنج، في دول مجلس التعاون الخليجي، لما فيه تطوير كوادر وعناصر اللعبة في بلادنا الشقيقة، للحفاظ على المكتسبات الرياضية والشطرنجية التي تحققت خلال السنوات السابقة، والعمل على تطويرها للنهوض باللعبة في كل دول الخليج العربي.