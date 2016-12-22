«تقنية الإعادة بالفيديو» على طاولة النقاش في «مؤتمر دبي»

يلقي مؤتمر دبي الرياضي الدولي الحادي عشر، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، الضوء على أكثر قضية تثير الجدل حالياً في الساحة الكروية في العالم، والخاصة باستخدام تقنية الإعادة بالفيديو لمساعدة الحكم خلال المباريات.

وسيتم تخصيص الجلسة الثالثة في اليوم الأول من المؤتمر لدراسة حالة استخدام تقنية الاعادة بالفيديو في التحكيم، حيث تتم مناقشة التجربة بمشاركة ثلاثة من المتخصصين، وهم: الحكم الدولي الانجليزي مارك كلاتنبيرغ، أحد حكام النخبة في الدوري الإنجليزي وأوروبا والعالم، والحكم الايطالي نيكولا ريتزولي، أحد حكام النخبة في إيطاليا والعالم، وحكمنا الدولي السابق علي حمد، ويرأس الجلسة بيير لويجي كولينا رئيس إدارة التحكيم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتتلخص فكرة الاعادة بالفيديو أو التي يمكن تسميتها بحكم الفيديو المساعد المعروف اختصاراً بـ (VAR) في وجود حكم رابع مكلف بمتابعة الحالات خلال مجريات المباراة، والقيام بمراجعتها عن طريق الفيديو، لإبلاغ الحكم عن أي حالة تحتاج للمراجعة عبر جهاز الاتصال، يقوم بعدها الحكم بإيقاف اللعب والتوجه إلى حكم الفيديو المساعد الموجود على جانب الملعب للاطلاع على الحالة واتخاذ قراره بناءً على مشاهدته للتسجيل، وتركز التقنية على الحالات الصعبة والمؤثرة، مثل الاهداف، ركلات الجزاء، وحالات الطرد والانذار.