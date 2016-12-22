محمد عايض: تجربتي مع الشباب أفضل من العين

كشف لاعب الشباب محمد عايض أن تجربته مع الجوارح، كانت الأفضل بالنسبة له، عما كانت في ناديه السابق العين، مشيراً إلى أن الشباب قدمه في أفضل صورة لعشاق كرة القدم، متمنياً أن يرد له الجميل، خلال المواسم المقبلة.

ولعب عايض (25 عاماً) في بدايته مع الزعيم، قبل أن ينتقل إلى الجوارح، وتم استدعاؤه للمنتخب الوطني في أكثر من مناسبة.

ودافع عايض، في حوار مع «الإمارات اليوم»، عن الجوارح والانتقادات التي يتعرض لها، لاسيما بعد الخسارة أمام الجزيرة والظفرة، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يتم اختزال ما قدمه الفريق في مباراتين اثنتين فقط.

واختار مدافع الشباب زميله المولدوفي لوفانور أفضل لاعب في صفوف الجوارح، خلال مرحلة الذهاب لبطولة الدوري، متمنياً أن يجد الثنائي تيغالي وديوب في قيادة هجوم الشباب، في الفترة المقبلة، كما أكد اللاعب أنه يحلم بأن يرى «عموري» ومبخوت بقميص الجوارح، مرشحاً العين ليكون بطل الدوري في الموسم الحالي، وتحدث اللاعب عن التحكيم وغيره من الأمور المتعلقة بالموسم الحالي.

■ ما تفسير تراجع الشباب في الفترة الأخيرة؟

■■ الشباب ليس متراجعاً، كما يحاول أن يصف البعض ذلك، الشباب ظهر أقل من مستواه في مباراتين فقط، أمام الجزيرة والظفرة، وهذا ليس مؤشراً يقاس عليه الفريق، لقد قدمنا موسماً جيداً في بدايته وكنا أحد فرق الصدارة، واليوم نحن موجودون في المربع الذهبي لكأس المحترفين، ما يعني أن الشباب في إجمالي الموسم، حتى الآن، يؤدي المطلوب منه على أفضل ما يكون.

■ لكن جمهور من النادي غير راضٍ عن الفريق، هل ترى في ذلك صواباً؟

■■ منذ فترة طويلة وأنا أرى أعداداً لا تزيد على أصابع اليد تساند الفريق في المباريات والتدريبات، ربما يكون الانقطاع الجماهيري سببه أن الفريق منذ فترة لم يحصل على بطولات، لكن هذا ليس تبريراً، الفرق تحتاج جماهيرها في الأوقات التي ترغب فيها بالعودة للألقاب مجدداً، لا وقت البطولات.

■ في مباراة الشباب الأخيرة ضد الوصل ظهر الحكم عمار الجنيبي، وكان لك في السابق تصريحات ضده بعد مباراة الجزيرة، كيف تعاملت معه خلال المباراة؟

■■ لم يكن هناك تعامل بيني وبينه على الإطلاق، منذ أن شاهدت الحكم داخل أرضية الملعب، قررت التركيز فقط على اللعب وعدم التفكير بما حدث في مباراة الجزيرة، وأتصور بشهادة الجميع أنني قدمت أفضل مبارياتي.

■ هل مازلت عند رأيك بأن التحكيم دون المستوى؟

■■ أنا عند رأيي بأن هناك أخطاء تحدث في كل دوريات العالم، لكن في الدوري الإماراتي الأخطاء أكثر.

■ لعبت من قبل للعين، واليوم أنت مع الشباب، أي التجربتين أسعدتك كلاعب كرة قدم؟

■■ من دون شك تجربتي مع الشباب الأفضل لي، أدين للعين بأنه أعطاني الفرصة، لكن الشباب جمّلني وقدمني لجمهور كرة القدم في أفضل صورة، وأتمنى أن أرد له الجميل في المواسم المقبلة.

■ هل تتفق مع الآراء التي أكدت أن تراجع الشباب، أخيراً، كان سببه عدم وجود مهاجم على مستوى عالٍ؟

أتفق بالتأكيد.

■ من المهاجم الذي تتمنى وجوده في الشباب؟ ولماذا؟

■■ تيغالي أو ديوب، فقد لعبت كمدافع على الكثير من المهاجمين، وأكثر من شد انتباهي تيغالي وديوب، فهما بلغة كرة القدم لاعبان مزعجان.

■ من أفضل لاعب في الشباب، خلال مرحلة الذهاب للدوري؟

■■ لوفانور.

■ لكنه لم يسجل سوى هدف واحد في الدوري!

■■ هذا صحيح، اخترت لوفانور لثبات مستواه، ودفاعه ببسالة عن شعار نادي الشباب، فعطاء اللاعب لا يقاس دائماً بالتسجيل.

■ من اللاعب الذي تتمنى أن تراه بقميص الشباب مستقبلاً؟

■■ أمنية أعرف أنه من الصعب تحقيقها، لكن أتمنى وجود عمر عبدالرحمن (عموري)، وعلي مبخوت، مع الجوارح.

■ بدأت كرة القدم مع العين، هل تفكر في أن تنهي مسيرتك في هذا النادي؟

■■ حالياً أنا مرتبط مع الشباب بعقد حتى 2020، ومن الصعب أن أفكر في أي نادٍ خلال تلك الفترة، لكن إذا طلبني العين فأعتقد أنه لا يمكن رفض طلبه.

■ كنت محل إشادة الكثيرين في الفترة الماضية، ماذا سيكون رد فعلك إذا لم يخترك مهدي علي للمنتخب مستقبلاً؟

■■ رد فعلي دائماً سيكون في الملعب، أنا ألعب وأجتهد وأترك عملية اختياري للمنتخب من عدمها للشخص المعني بهذا الأمر، وهو المدرب مهدي علي.

■ من ترشح للفوز بالدوري هذا العام؟

■■ العين هو الأقرب بالتأكيد للقب، فهو الفريق الذي يسير بخطوات ناجحة حتى الآن لتحقيق هدفه.

■ ما الفريق الذي ترى أنه موجود في مركز لا يستحقه بجدول المسابقة؟

■■ أرى أن الأهلي موجود حالياً في موقع لا يتناسب مع الترشيحات التي كانت تضعه في مقدمة الفرق المتنافسة على لقب بطولة الدوري، وأيضاً بني ياس وجوده في المركز الأخير أشبه بالمفاجأة، فالسماوي من الفرق المعروفة بتاريخها وقدراتها الفنية والمالية، ووجوده في حالته الطبيعية يخدم المسابقة كثيراً.

■ ما تفسيرك لظاهرة الإصابات التي ضربت الأندية هذا الموسم وتأثر بها الشباب؟

■■ صراحة ظاهرة غريبة، وكنت أنا وزملائي في فريق الشباب نتكلم عن هذا الموضوع، الذي أثر حقيقة في مشوار الجوارح خلال الفترات الماضية، وبالتأكيد هناك فرق أخرى تضررت مثلنا تماماً.

■ هل السبب يتحمله المدربون أم الأجهزة الطبية أم اللاعبون؟

■■ في اعتقادي يتحمله اللاعبون، فالبعض منهم يستعجلون العودة للملاعب دون أن يكتمل شفاؤهم بنسبة 100%، فتعود إليهم الإصابة مرة أخرى، لكن بالطبع لا يوجد مدرب سيشرك لاعباً دون أن يكتمل شفاؤه، ولا طبيب سيعطي الإذن بإشراك لاعب غير كامل الجاهزية الصحية.