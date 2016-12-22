بني ياس يهدّد الأهلي بعقدة الـ 1000 يوم

يلتقي بني ياس مع الأهلي في مواجهة لا تحتمل خسارة أي نقاط جديدة للفريقين، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على ملعب بني ياس في الشامخة بأبوظبي، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، إذ يبدو «السماوي» في أسوأ فتراته بتذيله لائحة ترتيب الدوري وفي رصيده أربع نقاط، بينما لا يقدم «الفرسان» أفضل مستوياته، وتعثر في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء، وبات رصيده 22 نقطة.

ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها بني ياس، فإنه يراهن على التفوق الذي يعيشه في الفترة الأخيرة على حساب الأهلي، والذي يعود إلى أخر انتصار له على «السماوي» في 20 فبراير 2014 منذ 1036 يوماً، عندما فاز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور الثاني من موسم 2013-2014، إذ لعب الفريقان بعدها سبع مباريات في الدوري وكأس الخليج العربي، انتهت خمس مباريات منها بالتعادل، ومباراتان بفوز «السماوي»، وكانت أخر مواجهة بينهما الموسم الجاري في كأس الخليج العربي وانتهت بالتعادل من دون أهداف، علماً أن بني ياس كان الفريق الوحيد الذي لم يتمكن حامل اللقب الموسم الماضي من تحقيق الفوز عليه، بالخسارة في الذهاب بهدف دون رد، والتعادل في الإياب بهدفين لكل فريق.

لمشاهدة نجمان بالأرقام وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط. الغيابات بني ياس: أحمد ديدا، أحمد دادا، وعبدالسلام محمد. الأهلي: إيفرتون ريبيرو، ماجد حسن، ورودريغو ليما.

ويعدّ ملعب بني ياس من الملاعب المستعصية على «الفرسان»، إذ يعود أخر انتصار للأحمر على هذا الملعب إلى 30 أكتوبر 2013 منذ 1149 يوماً، عندما فاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الأول من موسم 2013-2014.

من جهته، أكد مدرب بني ياس، البرتغالي جوزيه غوميز، أن وضع «السماوي» في الدوري غير مناسب بالتأكيد باحتلاله المركز الأخير، ولكنه شدد على ثقته الكاملة باللاعبين، وبالمشروع الذي يتبناه النادي، من خلال الإمكانات المتاحة لتخطي هذه المرحلة الصعبة.

وقال غوميز في مؤتمر صحافي، إن «المخاطرة في كرة القدم ليست للمتعة، بل هي من أجل إجراء تحسينات، وهذا دفعه إلى إشراك مجموعة من الشباب أمام نادي الإمارات، بحثاً عن تحقيق الانتصار، ولكن ذلك لم يتحقق، وليس من العدل أن يتم تحميل اللاعبين الشباب مسؤولية الخسارة الكبيرة».

وأضاف: «قبل مباراة الشباب تحدث كثيرون عن سوء وضعية الفريق ومستوى لاعبيه ونجومه الكبار، وعندما أشركنا اللاعبين الشباب قدموا مستوى رائعاً، ما دفع الجميع للحديث عنهم، والمديح من وسائل الإعلام، لأن هناك مجهوداً واضحاً منهم، ومحاولة للارتقاء بالفريق إلى الأفضل، ولكن إرضاء الشارع الرياضي هو من الأشياء الصعبة في كرة القدم».

أما بالنسبة للغيابات التي يعانيها بني ياس، قال: «يستمر غياب أحمد دادا وعبدالسلام محمد، إضافة إلى أحمد ديدا بداعي الإيقاف، بينما تعافى فيصل الخديم من الإصابة وشارك في التدريبات، ولكن لايزال أمر مشاركته في المباراة لم يحسم حتى الآن، والأمر نفسه بالنسبة إلى محمد حسين خوري وحسن الشاطري».

بدوره، أكد مدرب الأهلي، الروماني أولاريو كوزمين، أن احتلال بني ياس المركز الأخير في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، لن يمنح «الفرسان» أفضلية، قبل مواجهة الفريقين، وقال إن «المنافسين لديهم حوافز زائدة عندما يلعبون أمام الأهلي، ويتعاملون بصورة مختلفة عن مبارياتهم الأخرى، وهو أمر طبيعي ونتوقعه في مباراة بني ياس».