الوصل يرغب في الفوز الأول على حتا

يبحث الوصل عن تحقيق الفوز الأول في تاريخ مواجهاته أمام حتا في الدوري، عندما يلتقي الفريقان في الساعة الثامنة مساءً اليوم، على ملعب الوصل في زعبيل، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري الخليج العربي، إذ لم يسبق لـ«الإمبراطور» تذوق طعم الانتصار على «الإعصار» في المواجهتين اللتين جمعتهما في الدوري.

والتقى الوصل مع حتا في موسم 2007-2008، حينما كان «الإمبراطور» حامل لقب الدوري، ولكن الفهود تلقى خسارة مفاجأة أمام الضيوف بهدف دون رد، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل من دون أهداف، في المقابل التقى الفريقان في كأس رئيس الدولة في مرحلة المجموعات في 2003، وفاز الأصفر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل بهدف لمثله في اللقاء الثاني، بينما التقى الفريقان الموسم الجاري في كأس الخليج العربي، وتفوق الوصل بهدفين دون رد سجلهما الثنائي البرازيلي كايو كانيدو وفابيو ليما، وأهدر مواطنهما رونالدو مينديز ركلة جزاء.

لمشاهدة نجمان بالأرقام وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط. الغيابات الوصل: كايو كانيدو، هزاع سالم، وراشد الهاجري. حتا: عدنان حسين، وموسى حطب.

ويخوض الفريقان لقاء اليوم بهدف استعادة الانتصارات، إذ يشترك الوصل في صدار لائحة الترتيب مع الجزيرة برصيد 26 نقطة، بعد تعادله مع الشباب الجولة الماضية من دون أهداف، بينما يحتل حتا المركز التاسع وفي رصيده 15 نقطة، بعد خسارته اخر جولتين أمام الجزيرة والظفرة.

من جهته، أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن « الفوز في آخر مباراة في الدور الأول سيجعل الأمور جيدة، خصوصاً بعد التعادل مع الشباب، إضافة إلى أن الانتصار يعني أننا سنكون ضمن فرق القمة، ولكن فريق حتا يقدم مباريات جيدة، كما أن لديه خط دفاع قوياً، ويعرف كيفية غلق المساحات أمام منافسيه».

وأضاف: «يجب أن نجد طريقة لكسر التكتل الدفاعي، والحذر من الكرات المرتدة، كما يجب أن نبتعد عن العوامل الخارجية، قد نسجل الهدف في الدقائق الأولى، وفي الوقت نفسه قد يتأخر الهدف، وعلينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات».

بدوره، أكد مدرب حتا، المقدوني جوكيكا، صعوبة مواجهة «الإعصار» أمام الوصل، مشدداً على أن حتا يأمل أن ينهي الدور الأول من دوري الخليج العربي بنتيجة إيجابية.

وقال جوكيكا في مؤتمر صحافي: «إنه يدرك صعوبة المباراة أمام الوصل، الذي سيلعب على أرضه ووسط جمهور، إضافة إلى أنه من أبرز الفرق في الدوري الموسم الجاري، ويقدم مستويات مميزة، ويحقق نتائج جيدة، أسهمت في منافسته على الصدارة».