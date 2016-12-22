كلباء ينتظر المفاجأة.. والزعيم عينه على النقطة 26

يأمل فريق كلباء مواصلة نتائجه الإيجابية في آخر جولتين، حين يلتقي ضيفه العين اليوم على استاد كلباء، الساعة 4:45 ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي، لكن المهمة ستكون صعبة أمام الزعيم العيناوي، المدجج بالنجوم، والذي يحقق نتائج لافتة في الدوري هذا الموسم.

وكان كلباء قد فاز على الإمارات (2-1)، وتعادل مع الأهلي من دون اهداف، ما منح لاعبي الفريق دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الطريق نفسه. وفي المقابل يدرك فريق العين أن الوصول إلى الصدارة يتطلب الفوز اليوم، وكذلك في المباريات الثلاث المؤجلة للفريق أمام الجزيرة والأهلي وحتا، حتى ينفرد بالقمة التي يبتعد عنها بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة المتصدر بـ26 نقطة بالاشتراك مع الوصل بالرصيد نفسه.

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وسيفتقد كلباء، قائد خط الدفاع، العراقي سلام شاكر، فضلاً عن المدافع صقر محمد. ويحتل كلباء المركز الـ11 بـ (تسع) نقاط، ويأمل على الأقل بالخروج بنقطة اليوم، كونها ستكون إنجازاً للفريق.

وأكد نائب رئيس مجلس ادارة نادي كلباء، واللاعب السابق بنادي العين، سيف سلطان، «ضرورة أن يكون التركيز عالياً جداً للفريق اليوم، خصوصاً أن الخطر قد يأتي من أي لاعب في العين»، وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز ليس بالأمر المستحيل».

الغيابات

كلباء: صقر محمد وسلام شاكر.

العين: إسماعيل أحمد ومهند العنزي ومحمد فايز وسعيد المنهالي ومحمد أحمد.