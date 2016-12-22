الظفرة يطلب مربع الكبار من بوابة الجزيرة

تبدو الفرصة مواتية أمام فريق الظفرة لإنهاء الدور الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم بين الأربعة الكبار لأول مرة في تاريخه، حين يستقبل الساعة 04:55 عصر اليوم فريق الجزيرة متصدر الترتيب «26 نقطة»، ضمن الجولة 13 من المنافسة في مباراة قوية لا تقبل القسمة على طرفين، ويحتاج أصحاب الأرض الذين يمتلكون «19 نقطة» لتحقيق الفوز وانتظار خسارة الأهلي وتعادل الوحدة على أقل تقدير للصعود إلى المركز الرابع.

ويمر «فارس الغربية» بأفضل فتراته منذ بداية مشاركته في دوري المحترفين، إذ يقدم في الموسم الحالي مستويات مبهرة مكنته من الوصول إلى 19 نقطة حتى الآن، وهو ما كان الفريق يصله في المواسم السابقة في الأمتار الأخيرة من الدوري ويضعه تحت ضغط كبير في سباق المنافسة على البقاء.

ورغم الغيابات التي تضرب صفوفه إلا أن مدرب الظفرة، السوري محمد قويض، استطاع أن يضع توليفة مميزة لتشكيلته حصل على أثرها على العديد من النقاط المهمة كان آخرها من دبا الفجيرة، الشباب وحتا، وتستمر الغيابات في المباراة الحالية إذ يفقد جهود ستة من اللاعبين المؤثرين في التشكيلة.

لمشاهدة نجمان بالأرقام وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

وفي محاولة لتخفيف الضغط على لاعبيه، أوضح أن الحصول على نقطة أمر جيد، لكنه سيكون أكثر سعادة إذا ما استطاع الفوز.

وقال في المؤتمر الصحافي «لن نتخلى عن طريقتنا المعروفة بإغلاق المناطق الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة».

في المقابل، يدخل الجزيرة المباراة وهو يدرك صعوبة مواجهة الظفرة على ملعبه، ورغم أن الجزيرة استطاع أن يحقق الفوز على فارس الغربية في كأس الخليج العربي إلا أن الأمر سيكون مختلفاً على مستوى الدوري.

الغيابات

الظفرة: عبدالله سلطان وأحمد علي وإبراهيم العلوي ومحمد المعيني وخلف الحوسني وعبدالقادر قمبر.

الجزيرة: علي مبخوت وخلفان مبارك وسالم راشد.