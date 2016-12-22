الوصل يطلق مبادرة «ميثاق شرف جمهور الذهب»

أطلقت شركة كرة القدم في نادي الوصل مبادرة مشتركة مع جمهور «الإمبراطور» بشعار «ميثاق شرف جمهور الذهب».

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إن «المبادرة تأكيد جديد على ريادة جمهور الوصل والتزامه الدائم بالوقوف مع النادي وتشجيعه بشكل حضاري ومبتكر»، مشيرة إلى أن «الميثاق ينص على ست بنود هي: نتعهد بوضع مصلحة نادي الوصل فوق أي اعتبار، ونتعهد بالوقوف خلف الوصل في جميع المحافل والمباريات والبطولات، ونتعهد بالتركيز على التشجيع المثالي دون اساءة أو تجريح والابتعاد عن التعصب الرياضي، ورابعاً نتعهد بنبذ أي مسيء والإبلاغ عن أي اساءة للنادي وجماهيره، ونتعهد بالتعاون مع الإدارة ورجال أمن الملاعب في ضبط النظام في جميع المباريات، وأخيراً نتعهد بدعم سياسة النادي المتعلقة بإقامة فعاليات جماهيرية أثناء المباريات».