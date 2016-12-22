معاقبة لاعبَين من الجزيرة والنصر لـ «السلوك المشين»

فرضت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها الأخير بمقر الاتحاد في دبي، عقوبات على لاعبين من فريقي الجزيرة والنصر، خلال الجولة الماضية في دوري تحت 21 سنة، بسبب ما اعتبرته اللجنة، وفقاً لتقرير حكم المباراة، «سلوكاً مشيناً»، لتشابكهم باللكم من دون كرة مشتركة بينهما، وذلك بناء على المادة الرابعة الفقرة (أ) من اللائحة الاسترشادية للمخالفات والعقوبات للجنة دوري المحترفين، إذ عاقبت اللجنة لاعب النصر، سيف محمد عيسى، بتغريمه 50 ألف درهم وإيقافه مباراة واحدة بخلاف عقوبة الطرد، فيما غرّمت أيضاً لاعب النصر، ناصر الشهاري، 50 ألف درهم واوقفته مباراة واحدة، غير شاملة عقوبة الطرد من المباراة، وعوقب لاعب الجزيرة، سلطان السويدي، بتغريمه 50 ألف درهم وإيقافه مباراة واحدة بخلاف عقوبة الطرد. واعتبرت لجنة الانضباط وفقاً للمادة 80 من لائحة الانضباط، وبناء على تقرير مقدم من مدير إدارة المسابقات في اتحاد كرة القدم، فريق الحمرية خاسراً نتيجة مباراته أمام العروبة بثلاثة أهداف دون مقابل، في دوري تحت 19 سنة لأندية الدرجة الأولى، بسبب إشراكه لاعباً لا تحق له المشاركة، وهو اللاعب عبدالله جمعة عباس، نظراً إلى وجود إيقاف بحقه لحصوله على الإنذار الثالث. وفرضت اللجنة غرامة 30 ألف درهم بحق نادي الإمارات لحصول ستة لاعبين على إنذارات في مباراة الفريق أمام بني ياس في دوري تحت 21 سنة، وذلك وفقاً للمادة 79 من لائحة الانضباط.