ديرلي

ذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية: «إن لاعب وسط نادي سانتا كروز البرازيلي، واندرلي دي سوزا (ديرلي)، بات قريباً من الانتقال إلى نادي دبا الفجيرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعد الوصول إلى صيغة اتفاق مبدئية مع اللاعب والنادي البرازيلي على رحيله إلى دبا الفجيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم».

فاندرلي

أكد رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، المستشار سالم بهيان العامري، عدم تلقي لجنته أي شيء بخصوص ملف لاعب النصر فاندرلي، في أعقاب قيام النادي بمخاطبة اتحاد الكرة لتعديل وضع اللاعب، تمهيداً لتسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي ستبدأ في 25 الجاري، بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الآسيوي.