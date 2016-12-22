العامري: «الانضباط» غير مسؤولة عن أي حالة لا يُقدم فيها اعتراض

أكد رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، المستشار سالم بهيان العامري، أن لجنته لا تختار الحالات أو العقوبات بل تتخذ قراراتها بكل حيادية، بناء على الحالات التي تصل إليها، سواء من لجنة دوري المحترفين أو مراقبي المباريات، وتطبق القانون بكل حيادية ولا تجامل نادياً على حساب آخر، وهي غير مسؤولة عن أي نادٍ يقوم بتفويت فرصة تقديم شكوى والمطالبة بتحقيق العدالة، إن كان متضرراً من أي حالات وقرارات، وذلك رداً على محللين في بعض القنوات التلفزيونية اتهموا اللجنة بعدم النظر في حالات اعتداء ودهس وضرب للاعبين في دوري الخليج العربي لكرة القدم، في حين تقوم بمعاقبة لاعبين آخرين.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة تستند في قراراتها في مثل هذه الحالات التي تحدث في المباريات، إلى لتقارير تصلها من لجنة دوري المحترفين ومراقبي وحكام المباريات، وتستعين في اتخاذ قراراتها أيضاً باللقطات التلفزيونية، وهي مستعدة دائماً لاستقبال أي شكوى من أي نادٍ كونها وُجدت لتطبيق القانون».

وعما إذا كانت اللجنة تجامل بعض الأندية على حساب أخرى، قال: «كل الحالات التي تصل للجنة نقوم بالبت فيها، وليس لدينا أي مصلحة في محاباة أي نادٍ، ومادامت هناك حالات لم تصل اللجنة للنظر فيها فإن اللجنة غير مسؤولة عنها، وعلى النادي المتضرر أن يعترض».

وحول حديث بعض المحللين في القنوات التلفزيونية من أن هناك حالات اعتداء ودهس وضرب للاعبين لا تقوم اللجنة بالنظر فيها، أوضح العامري «كان موضوع النقاش عند بعض المحللين في هذه القنوات أن هناك حالات لا يتم إرسالها إلى لجنة الانضباط، ويطالبون اللجنة باتخاذ قرارات بشأنها، وبدورنا نقول لهم إن اللجنة لا تختار الحالات أو العقوبات، وإنما يتم إرسال هذه الحالات لها من الجهات المختصة وتقوم بدورها بالنظر فيها وفقاً للوائح».