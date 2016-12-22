نصف تشكيلة الشارقة «خارج الخدمة»

بات نصف التشكيلة الأساسية لفريق كرة القدم في الشارقة «خارج الخدمة» في دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ يغيب ستة لاعبين أساسيين بداعي الإصابات أو الإيقافات التي تعرّضوا لها، أخيراً، بعد انضمام مدافع الفريق عبدالله غانم للقائمة بعد إصابته في الرباط الصليبي، ما يستدعي غيابه عن صفوف الفريق لفترة طويلة، بجانب إيقاف المدافع فايز جمعة لتلقيه البطاقة الحمراء في مباراة العين الأخيرة، ما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس للاستعانة بلاعبين صغار السن من فرق المراحل العمرية وهم: عمر جمعة وماجد سرور وسيف راشد وبلال يوسف وخالد الزري وسالم خلفان.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز الغيابات في صفوف لاعبي الشارقة، التي كان يعتمد عليها المدرب دونيس بشكل أساسي.

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