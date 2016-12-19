قويض: لا توجد إدارة تصبر على مدرب يخسر 4 مباريات متتالية

أشاد مدرب الظفرة، السوري محمد قويض بأداء «فارس الغربية» أمام حتا ونجاح الفريق في العودة بالنقاط الثلاث، مؤكداً أن الظفرة يجني ثمار الاستقرار الفني، والاحترافية في التعامل من جانب إدارة النادي، إذ أكد أنه لا توجد إدارة تصبر على مدرب يخسر أربع مباريات متتالية، كما حدث مع الظفرة.

وقال قويض في مؤتمر صحافي، إنه يتوجه بالشكر إلى إدارة النادي، خصوصاً أن الظفرة خسر مبارياته الأربع الأولى في الدوري، ولكن رغم ذلك تمسكت الإدارة بالاستقرار الفني، وهو ما أسهم في تحسين النتائج والوصول إلى النقطة 19 والمركز السادس.

وأضاف: «رغم الظروف الصعبة التي وقفت ضد الظفرة، والتي يعلمها الجميع، وأبرزها إصابة 10 لاعبين، منهم ستة لاعبين توجهوا إلى ألمانيا للعلاج، إضافة إلى الأخطاء التحكيمية التي أثرت في نتيجة أكثر من مباراة، ولكن بالإصرار والعزيمة، والدعم الإداري الكبير، تمكن الفريق من تحقيق نتائج إيجابية، واستكمال ما قدمه في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي».

وتحدث عن مواجهة حتا، وقال إنه توقع صعوبة المباراة، وذلك من خلال قراءته للمنافس بأنه من الفرق التي تجيد التعامل مع مبارياتها داخل الملعب وخارجه، مضيفاً: «ركزت على كيفية إيقاف خطورة روزا وأدريان وباستوس وماهر جاسم تكتيكياً وفردياً، ونجحنا في ذلك رغم صعوبة التعامل مع ادريان لأنه كان يأتي من الخلف، ولكن قمت بتحذير اللاعبين أيضاً من الكرات الثابتة التي يجيدها لاعبو حتا، إذ حصلوا على فرصتين شكلت خطورة كبيرة على مرمى الظفرة».

من جهته، أكد مدرب حتا، المقدوني جوكيكا أن مباراة الإعصار أمام الظفرة كانت نتيجتها العادلة هي التعادل، وليس فوز «فارس الغربية»، وذلك وفقاً لمجريات المباراة، وما قدمه الفريقان على حد قوله.

وقال جوكيكا في مؤتمر صحافي، إن الحظ وقف في وجه لاعبي حتا، خصوصاً في بعض الفرص التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة، بينما كشف عن مشاركة اللاعب الروماني أدريان رغم إصابته.