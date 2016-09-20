3 ملايين درهم وراء انتقال الشحي من بني ياس للظفرة

أكد مصدر داخل نادي بني ياس أن إدارة شركة كرة القدم بالنادي رفضت تحمل الراتب السنوي للاعب خط وسط الوحدة محمد الشحي الذي كان في طريقه للإنتقال إلى السماوي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ، ثم انتقل إلى الظفرة للمدة نفسها وعلي سبيل الإعارة أيضاً.

وقال المصدر لـ"الإمارات اليوم " كان لاعب خط وسط فريق الوحدة محمد الشحي قريبا من الإنضمام إلى صفوف بني ياس لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وفقا لإتفاق الناديين ، لكن إصرار ناديه الوحدة على تحمل بني ياس قيمة راتبه السنوي كاملة والتي تبلغ 3 ملايين درهم كانت وراء قر ار بني ياس بصرف النظر عن الصفقة واتجاه اللاعب إلى الظفرة الذي ضم اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وفقا لإتفاق الناديين قبل أيام.

وأضاف المصدر " كان اللاعب قريبا من توقيع عقده النهائي مع بني ياس لولا عدم الإتفاق على البنود المالية مع شركة كرة القدم بنادي الوحدة التي طلبت تحمل بني ياس للراتب السنوي للاعب كاملا ، في الوقت الذي طلب فيه بني ياس تخفيض المبلغ وهو ما رفضه اللاعب نفسه وناديه الوحدة.

وكان المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة المكسيكي خافييبر أغيري قد أعلن موافقته على إعارة محمد الشحي بعد وجود وفرة في لاعبي الوسط المهاجمين ، خاصة بعد غياب الشحي عن الفريق بدء من منتصف الموسم الماضي بسب أداء الخدمة العسكرية وعدم اعتماد الفريق عليه طوال الدور الثاني من بطولة الدوري ، وبعد ضم لاعب منتخب المجر بالاس جوتشاك.